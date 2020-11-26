"التسامح أساس المحبة".. مرشح فائز في "النواب" يزور الخاسر بسوهاج

في لفته نادرا ما تحدث في محافظة سوهاج، زار المرشح الفائز في انتخابات مجلس النواب أحمد عبدالسلام قورة، مرشح حزب حماة الوطن، المرشح الخاسر جابر الطويقي، مرشح حزب مستقبل وطن، في منزله بدائرة مركز دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج.

وأعلن المرشح الفائز في السباق أحمد قورة، أن زيارته للنائب السابق جابر الطويقي، جاءت بعنوان "التسامح أساس المحبة والتنمية"، وأكد قورة أن النائب السابق أدى واجبه بكل صدق وإخلاص تجاه أبناء دائرته ويستحق أن يقدم له الشكر على الفترة التي قضاها في خدمة الأهالي.

وأكد قورة أن المرحلة القادمة في مدينة دارالسلام تحتاج إلى العمل المشترك لاستكمال الخدمات لأبناء الدائرة، مؤكدا أنه سيكون في خدمة الأهالي خلال الفترة القادمة كما كان في خدمتهم خلال السنوات الماضية.

وحظيت الزيارة التي قام بها قورة، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الأهالي أن زيارة قورة للطويقي هو تقليد جديد يجب أن يتم الحفاظ عليه في دائرتهم، وعلى المرشح الفائز في الانتخابات أن يذهب للمرشح الخاسر، وأثني عدد كبير من الأهالي على تلك الزيارة، معتبرين أنها تدل على المعدن الطيب لأبناء الدائرة.

وشهدت دائرة مركز دارالسلام انتخابات ساخنة في جولة الإعادة بين أحمد عبدالسلام قورة، مرشح حزب حماة الوطن، وجابر الطويقي، مرشح حزب مستقبل وطن، وعلى الرغم من سخونة الأوضاع في المنطقة إلا أنه لم تحدث أية احتكاكات بين أنصار المرشحين، ومرت الانتخابات بسلام.

يذكر أن الدائرة الثامنة ومقرها دارالسلام والمخصص لها مقعد واحد، يبلغ عدد الناخبين فيها 257 ألف ناخب، حضر منهم للتصويت 62453 ناخبا وناخبة، وعدد الأصوات الصحيحة بلغ 58924، وعدد الأصوات الباطلة 3529 صوتا، وبلغت نسبة التصويت في الدائرة، 24%.

وحصل أحمد عبدالسلام قورة على 35611 صوتا، بينما حصل جابر الطويقي على 23313 صوتا، دون إضافة أصوات الخارج.