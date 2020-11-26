إجراءات صرف معاش أطفال "المُطلّقة" حال زواجها أو سجنها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن معاش الطفل ​يُمنح للأطفال الأيتام الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، أو مجهولي الأبوين، أو أبناء المطلقة التي سجُنت، وتُحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفال.

وأضافت "التضامن"، أنه يتم منح منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش، شريطة انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهرياً لمدة 8 شهور من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

- الفئات المستحقة لمعاش الطفل

- الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سُجنت أو توفيت.

- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأكدت التضامن أنه يتم تقديم طلب الحصول على المعاش بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، لافتة إلى أنه سيتم ضم فئة الأيتام إلى معاش كرامة في الأيام المقبلة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في حال إذا كانت المرأة معيلة لأنها مطلقة، يتم مساعدتها من خلال صرف النفقة لها من بنك ناصر الاجتماعي، لحين تقاضي حقها في النفقة.

ولفتت إلى أن المرأة المعيلة التي تم تركها مع أطفال أو وقت الحمل والرضاعة يتم إيلائها أهمية بزيادة حصة تموينية قدرها 80 جنيه على بطاقات التموين، وذلك في المناطق الفقيرة فقط، ومساعدتها في استخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالمعاشات، حتى يمكن الحصول على المعاش في أسرع وقت ممكن.

%75 من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة سيدات

وأكدت "القباج"، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم فرصًا عديدة للمرأة، حيث يتم إصدار "كارت تكافل" باسم الزوجة، وتمثل السيدات 75% من نسبة المستفيدين من البرناج، باعتبارها مسؤولة عن الأسرة ورعاية الأبناء، مشيرة إلى أن المنح المقدمة من "تكافل وكرامة" تستهدف فئات "تكافل"، حيث يحصل الطفل في المرحلة الابتدائية على 80 جنيهًا، و100 جنيه في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا للطالب في المرحلة الثانوية.