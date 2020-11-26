"العليا للفيروسات": مصر في مرحلة التصاعد للموجة الثانية من كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو "اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس النواب المصري"، إنه لا أحد يستطيع في الوقت الحالي، تحديد نسب الزيادة المتوقعة لأعداد الحالات بكورونا خلال الفترة المقبلة، نظرا لعدم ثباتها على نموذج أو دالة إحصائية واحدة.

وأوضح "حاتم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": أن مصر تشهد حاليا مرحلة التصاعد في الموجة الثانية، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في تزايد، خاصة للحالات البسيطة والمتوسطة، والحالات الشديدة غير ملحوظة، والأغلبية بسيطة أو متوسطة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، تحديث البروتوكولات العلاجية كافة لمرضى "كوفيد 19"، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، لافتا إلى أنه تم مراجعته باللجنة العليا للفيروسات، مشيرا إلى أنه يحتوي على جميع أنواع الأدوية، ونتائج عقار الأفيجان كانت إيجابية في الاستخدام على المرضى، منوها إلى نشر البحث في المجلات العلمية الدولية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه تم التوسع في استخدام عقار الرديمسيفير، خلال التعامل مع جميع الحالات المصابة بكورونا، سواء كانت بسيطة أو متوسطة، فضلا عن التوسع في استخدام المضادت للفيروسات التنفسية، مناشدا المواطنين بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة الفيروس.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف أن الوزارة جهزت 15 مستشفى جامعيا، يعمل بها حاليا لمواجهة كورونا، موضحا أنها منتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصر أصبح لديها الخبرات الكافية للتعامل مع الأزمة باحترافية كبيرة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الأمور فيما يتعلق بكورونا مستقرة، ولا توجد أي مشكلات، مؤكدا أن المستشفيات مجهزة بأعلى المستويات لمواجهة فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك متابعة لحظية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لاستعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة أي مستجدات تتعلق بالأزمة.