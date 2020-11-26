الصحة: زيادة في إصابات كورونا تصل لـ20% الفترة المقبلة

كشفت مصادر مسؤولة باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، عن توقع أعضاء اللجنة بزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة عن الزيادة التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 20%.

وتابعت المصادر، لـ"الوطن"، أن زيادة الإصابات مؤكدة بسبب فصل الشتاء، ويكثر فيه الأمراض التنفسية وليس فيروس كورونا فقط، لافتا الى التشابه الكبير بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية "كل حد يجيله شوية برد يقول كورونا" لكن هناك فرق يعرفه الطبيب المختص.

وأضافت أن مستشفيات الصدر والحميات مجهزة لكل السيناريوهات المحتملة للفيروس، واللجنة وضعت كل التوقعات حتى السيئة للفيروس للتعامل مع الإصابات، مشيرة إلى أن زيادة الإصابات التي نشهدها هي زيادة في الإصابات المتوسطة والبسيطة فقط، ونسب الحالات الحرجة قلت بشكل واضح، فالطاقم الطبي أصبح لديه خبرة في ملف كورونا ويتعامل مع زيادة الإصابات بشكل من التروي والحكمة.

وكشفت المصادر عن توافر لقاح فيروس كورونا قريبة وهناك اتصالات بالشركات العالمية لمعرفة كافة اللقاحات التي تصل الى التجارب النهائية وحتى الان هناك 16 لقاح في المراحل النهائية من التجارب السريرة فضلا عن أكثر من 200 لقاح بشكل عام.

وأوضحت أن هناك بؤر ينتشر فيها الفيروس بوتيرة سريعة وهي الأماكن المغلقة كصالات الجيم و المسارح والمقاهي والنوادي ويجب الحذر من هذه الأماكن وارتداء الكمامات بشكل كبير فيه، لافتا الى أن اللقاح الحقيقي كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي هو وعى المواطنين، الفيروس نحن نتعايش معه والذكاء في القدرة على مراوغته فقط.

وأكدت المصادر أن لا نية للغلق الذى حدث في سيناريو شهر يوليو الماضي، سواء غلق جامعات أو مدارس أو أي جهة عمل، نحن نتعايش مع الفيروس ولكن اذا وجد مكان انتشر فيه الفيروس بشكل كبير وعدد الإصابات زاد فيه بشكل ملحوظ سيتم غلق هذا المكان وتعقيمه، الفيروس من صفاته التي لاحظناها من بداية الموجة الأولى هو السرعة في الانتشار.

وتابعت أن وزارة الصحة قامت بتزويد مقاعد الخط الساخن105 إلى 800 مقعد استعدادا للموجة الثانية للفيروس وتم تزويده باللغة الإنجليزية لتلقي كافة الاستفسارات، وعن وجود بعض المشكلات التي بعض المواطنين عند الاتصال بالخط الساخن، كل هذا تم وضع حلول له والفرق المشاركة فيه تم تدريبهم على كافة الأسئلة المتوقعة للفيروس ومستجداته.