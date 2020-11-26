صور.. محافظ القاهرة يتابع إنهاء عمليات شفط مياه بشوارع العاصمة

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولاته بعدد من أحياء وشوارع العاصمة للتأكّد إنهاء عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

وأكّد محافظ القاهرة، أنَّ جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كل أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة، على كل المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وتشهد القاهرة سيولة مرورية ملحوظة منذ الصباح بعد رفع تراكمات المياه.