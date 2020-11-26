رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح قاعة مؤتمرات كلية الزراعة

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور عوض عبد الحافظ المدير التنفيذي لشركة قنا للدواجن، قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة بالجامعة.

وأعرب غرباوي رئيس الجامعة عن خالص شكره لشركة قنا للدواجن والتي قامت بأعمال تجهيزات قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة طامحاً في مزيد من التعاون.

كما أبدى عوض عبد الحافظ سعادته البالغة بتواجده في محراب العلم والعلماء جامعة جنوب الوادي.

وتابع بأن التعاون بين الجامعة وشركة قنا للدواجن مستمر وتهدف من خلاله الشركة الوصول الى مشروع متكامل لإنتاج الثروة الداجنة على أسس علمية وسليمة.

شارك في افتتاح القاعة الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكلاء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.

ونظمت كلية الزراعة ندوة تعريفية عن الوعي البيئي الريفي في مجال البيئة المزرعية في محافظة قنا، وذلك تحت أشراف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على دور الجامعة في تطوير المجتمع وتنمية وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته في تخريج كوادر بشرية تمتلك المعرفة والعلم في التدريب وقادرة على العمل في مختلف المجالات والتخصصات العلمية حيث توظف طاقاتها وامكانياتها لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتعليم واعداد القوى البشرية اضاقة الى خدمة المجتمع

وأشاد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمجهود الجامعة في تقديم كافة الخدمات للمجتمع والتي تتمثل في زيادة المسئولية المجتمعية من خلال إعداد العنصر البشري القادر على احداث التنمية المنشودة من خلال تبني إعداد القوى العاملة القادرة على مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصرة.

وأشار الدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة بان هذا المشروع جاء بتعاون فريق بحثى من كلية الزراعة بالجامعة من الأساتذة والباحثين بمختلف التخصصات بالبيئة المزرعية (تربة – محاصيل – حيوانات) بتنفيذ المشروع الذي استغرق ما يقرب من عام.