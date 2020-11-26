محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير قرية عرابة أبو الدهب

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا بحضور أحمد سامى القاضي، نائب المحافظ للوقوف على آخر أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وممثلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ووحدة تنسيق مبادرة "حياة كريمة" بالديوان العام.

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير القرية من رصف، وكهرباء، وطلاء واجهات المنازل، وتطوير المداخل، ومحطة المعالجة لمشروع الصرف الصحي، والوحدة الصحية، وإنشاء وصيانة المدارس، لافتا إلى أهمية عملية التطوير بالقرية لتصبح نموذجا يحتذى به لتطبيقه على جميع القرى المستهدفة، موجها بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز في مشروعات القرية.

ومن جانبه أشار نائب المحافظ إلى قيام لجنة مشكلة من التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، ومديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، ومديرية الطرق، والجمعيات المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" والمستشار الهندسي للمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالمرور الميداني والمعاينة على الطبيعة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بقرية عرابة أبو الدهب، وإعداد تقرير مفصل بالموقف الجاري للعرض على المحافظ.

كان نائب المحافظ قد عقد اجتماعا منذ أيام مع وحدة تنسيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة، للوقوف على آخر أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج، بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي جمعيات الأورمان وصناع الحياة، وممثلي مديريات الشباب والرياضة والصحة والطرق، والتربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.