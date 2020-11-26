غدا.. ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في دمياط

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مشاركتها في الزيارة التي تقيمها وزارة الأوقاف في إطار المعسكر التثقيفي للأئمة بدمياط يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويتناول ضمن فعالياته التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، شكرت مكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على تخصيصه موضوع خطبة الجمعة غدًا بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مؤكّدة أنَّ تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة يضمن الحفاظ على حياة شبابنا.

وكشفت وزيرة الهجرة أنَّها ستحضر خطبة الجمعة مع وزير الأوقاف في أحد مساجد دمياط، مشيدة بسرعة استجابته لدعم جهود الوزارة لمكافحة مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنَّ التعاون ممتد بإشراك الوعاظ في دورات تدريبية لتدريبهم على طرق التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة، إضافة إلى مشاركة الواعظات مع الراهبات في دورات المجلس القومي للمرأة ضمن حملة "طرق الأبواب"، التي تستهدف توعية الأسر في المنازل وخاصة الأمهات بأهداف الحملة.

وفي هذا الصدد، أكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنَّ الهجرة غير الشرعية تعد هجرة غير قانونية؛ لأن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد؛ فكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.

وتابع وزير الأوقاف أنَّ فعاليات يوم غد الجمعة ستشهد افتتاح ثلاثة مساجد بمدينة رأس البر: "مسجد الصفا بمنطقة الشيخ درغام، مسجد النخيل بشارع شاطيء النخيل، مسجد الرحمة بالسوق الكبير"، ومن المقرر أن يُنقل منه شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة.