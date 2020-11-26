صور.. محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عمليات كسح تجمعات مياه الأمطار و التى تتم من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بمختلف المناطق بالمحافظة.

أوضحت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السئ فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه تم الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة، هذا وقد نوهت إلى مواصلة تلك الجهود للحد من آثارها وعدم تعطيل الحركة المرورية. هذا وقد ناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين، بتوخى الحيطة والحذر في تحركاتهم، خلال سقوط الأمطار، واتباع كافة الإرشادات والتعليمات حفاظاً على سلامتهم.

وشهدت محافظة دمياط، هطول أمطار غزيرة مساء اليوم، مصحوبة برياح وصقيع، وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مد قرار تعطيل الدراسة ليشمل غداً الخميس، بكافة المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، في ظل موجة الطقس السيئ.

وأكدت المحافظ، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين، باتخاذ قرارات تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة، جرى إصدار مد قرار تعطيل الدراسة حفاظا على سلامة الطلاب.

وقال حسام وفدي شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ"الوطن": "ستتوقف أعمال الصيد تزامنا مع موجة الطقس السيئ، حيث بلغ ارتفاع الأمواج ما يزيد على 2 متر بسبب الرياح".

وأكد ممدوح الشيطي مسؤول العلاقات العامة والإعلام بهيئة ميناء دمياط، لـ"الوطن"، أن الميناء تعمل بصورة طبيعية، كما أن البوغاز مفتوح، ومعدلات الشحن والتفريغ لم تتأثر بالطقس السيئ نظرا للتصميم الفريد للميناء والذي لم يتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ "التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومصر أيضًا، حيث بدأنا خلال السنوات الأخيرة نشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وزاد تكرار هذه التقلبات الجوية وبدأنا نشهد أمطارًا غزيرة وعواصف ترابية بصورة كبيرة".