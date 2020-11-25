محافظ دمياط تعلن عن مبادرة لتدريب شباب الخريجين

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة تختص بتدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمى لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والعمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين بما يحقق الشمول الرقمى "مجتمع رقمى تفاعلى".

ونوهت المحافظ بأن المبادرة تتضمن أكثر من 30 تخصصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدة بمحاور هذه المبادرة التى تستهدف تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، والمضي قدمًا في التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وكذا اعتماد أساليب ونظم الإدارة والتقنيات الحديثة.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحملها تكلفة العملية التدريبية بالكامل، كما كشفت عن أهم الشروط والمزايا التى تتيحها المبادرة وهى" لا يكون المُتقدم قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 5 سنوات - مكافأة تحفيزية تصل إلى ألف جنيه شهريًا- شهادة من المعهد القومى للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبى بنجاح - شهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

وفي وقت سابق التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نظير عيّاد، بمكتبه بفريق تقني من ممثلي وزارة الاتصالات لبحث سبل التعاون المشترك في مجال رقمنة ومكينة العمل الإداري بمختلف إدارات المجمع، حيث يبدأ التنفيذ بإدارة البعوث، وذلك في إطار التطور الذي يشهده الأزهر الشريف بجميع قطاعاته برعاية الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتطوير المستمر في جميع المجالات العلمية والإدارية.

وقال الأمين العام، إن لقاء اليوم يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتنفيذا لرؤية مصر 2030 من أجل بناء منظومة إلكترونية شاملة، والاستفادة من جهود وخبرات الجهات المتخصصة ومنها وزارة الاتصالات في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.

وأضاف عيّاد أن المشروع يهدف إلى رقمنة وميكنة جميع الإدارات بالمجمع، وإنشاء برامج إلكترونية جديدة تستهدف تسهيل وتيسير العمل، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات للجمهور، بما يتواكب مع التطوير المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.