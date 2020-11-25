رئيس "ميناء دمياط" يشارك في المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للنقل الذكي

شارك اللواء بحري أركان حرب وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في فعاليات الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا (Trans MEA 2020) الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء.

وأوضح اللواء بحري أركان حرب وليد عوض أن هيئة ميناء دمياط كانت في مقدمة المشاركين ضمن جناح وزارة النقل، حيث تم عرض وسائل توضيحية وفيلما دعائياً تناول أهم المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء والتي حازت اهتمام الحضور من الخبراء والمتخصصين والشركات العاملة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية.

وعلى هامش المعرض شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في عدد من الندوات التي ناقشت تطور مشروعات النقل والطرق البرية وكان أهمها ندوة بعنوان (دور الموانئ المصرية كبوابة للتجارة العالمية) بحضور الفريق مهندس وزير النقل، ووزير المالية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.

وتحدث عوض عن أن المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للنقل الذكي واللوجيستيات يناقش هذا العام العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتحول نحو الرقمنة وتفعيل كافة خدمات النافذة الواحدة والاتجاه إلى إلغاء التعامل بالمستندات الورقية والاعتماد على النظم الرقمية في صناعة النقل، وهو ما يأتي متسقاً مع نجاح هيئة ميناء دمياط فى تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمى بغرض تيسير وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء.

وأشار عوض إلى نجاح الهيئة في الربط الشبكي مع المجتمع المينائي ومعظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء، بالإضافة إلى تغطية الميناء بشبكة مغلقة ( APN-Network ) بتكنولوجيا 4G.

كما تم الربط مع مشروع المحول الرقمي G2G بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع مصلحة الضرائب والسجل التجاري والتأمينات على الأفراد والمنشآت والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كما نجحت الهيئة في تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن بحيث يقوم العميل بسداد مستحقات هذه الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً.

ويعد فوز ميناء دمياط بجائزة أفضل ميناء في مجال التحول الرقمي خلال احتفالية اليوم البحري العالمي 2020 دليلا على تحقيق الميناء الريادة في مجال التحول الرقمي بين الموانئ المصرية .