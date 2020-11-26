"التموين" تستعد لتوصيل خدمات السجل التجاري إلى المنازل

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تصميم مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن المكتب يضم 22 شباكًا لاستقبال العملاء، وساحة داخل المكتب لانتظار العملاء، إضافة إلى أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، فضلًا عن حصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات الخاصة بالسجل التجاري.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وكذلك فى إطار تيسير الحصول على خدمات ميكنة ومتميزة.

وأكد "عشماوي" تفعيل 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليًا، وهي خدمات الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، والمسخرج الرسمي، وذلك فى إطار تيسير الحصول على الخدمات، لافتًا إلى أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021 تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونيًا، وأن عدد معاملات السجل التجاري تصل إلى 2.2 مليون معاملة سنويًا.

وقال إنه سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تُقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.‬