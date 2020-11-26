"القوى العاملة" تعين 6435 شاباً وتوفر 1607 فرص عمل بالشرقية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تحرير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 237 محضراً، وغلق 51 منشأة مخالفة قانون العمل، وتعيين 6435 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 1607 فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقرير للوزير، إلى إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي ، إلى أن المديرية قامت باستخراج 1951 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفى مجال العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للعمالة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 53 منحة مولود، و15 منحة زواج، و13 منحة وفاة، ورعاية صحية لـ4 حالات أخرى، وعمل شهادات "أمان" لـ142 عاملاً، وصرف منحتي عيد العمال وعيد الفطر المبارك للمسجلين ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 4 ملايين و333 ألف جنيه.

كما أجرت المديرية في مجال السلامة والصحة المهنية تفتيشا على 507 منشآت، وأسفر عن تحرير 237 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 51 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 1188 منشأة، وأسفر عن تحرير 254 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال إنَّه في مجال عمل الأطفال فتشت المديرية على 402 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر التفتيش عن تحرير 12 محضراً للمنشآت المخالفة.