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محمود مسلم

تعيين 1955 شاباً واستخراج 1500 شهادة قياس مهارة بالمنوفية 

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الوطن
12:08 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية قامت بتعيين  1955  شاباً ، من بينهم  30 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 5523  شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 44 ألف جنيه لـ 16 عاملاً، منها 18 ألف جنيه منح مولود لـ 9 عمال ، و 4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، كما تم صرف منح رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة لرعايتهم صحياً واجتماعياً.

وأوضح على حامد الزقم  وكيل  المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 1500 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  1175 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 128 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 291  منشأة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  408 منشأة وأسفر التفتيش عن تحرير  33 محضراً  ، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ 334 منشأة ، والتفتيش على 54  منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .

وأوضح وكيل  المديرية أنه تم تلقى  227 شكوى فردية ، تم تسوية 15 منها ودياً  ، و 68 شكوى أحيلت للقضاء ، وتم حفظ  40  شكوى ، وتبقت  5 شكاوى مازالت تحت البحث .

وأضاف أنه تم عقد 4  ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن   18  ندوة في مجال تنظيم الاسرة، والمفاوضة ، والادمان، والحوار المجتمعي ، والمرأة، والطفل  .

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