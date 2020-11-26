القصة الكاملة لمصرع عروسين ليلة الدخلة في القليوبية

داخل منزل عروسين في الخصوص تبدلت أجواء السعادة والفرحة إلى الحزن والبكاء، فلم يمر على زفافهما سوى ساعات قليلة وعُثر عليهما جثتين هامدتين داخل الحمام أثناء الاستحمام، صعدت والدة العريس إلى شقة ابنها يوم الصباحية من أجل إيقاظه وعروسه من النوم حتى يستعدا لاستقبال أقارب العروس المزمع حضورهم للمباركة الزفاف السعيد.

على وقع صرخات الأم تجمع أفراد الأسرة والجيران وتفاجأوا بالحادث المأساوي، الذي سبب حالة حزن كبيرة لدى الحضور.

تبلغ قسم شرطة الخصوص بالحادث، فانتقلت قوة أمنية إلى شقة العروسين وناظرت جثمانيهما وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتيهما لبيان أسباب الوفاة.

بررت أسرة العريس أن الحادث نتج عن ماس كهربائي في سخان المياه خلال استحمام العروسين، مؤكدين أن الوفاة لا تحمل أي شبهة جنائية وأنها تركا العروسين في الساعة الواحدة صباحًا، وبعد ساعات ذهبوا لإيقاظهما من النوم فاكتشفوا وفاتهما.

انكشف الحادث عقب تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بمصرع عروسين عقب يوم من زواجهما، إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء الاستحمام.

وكشفت التحقيقات عن أن أسرتي العروسين ذهبتا إليهما يوم "الصباحية" للمباركة والاطمئنان عليهما، ومع طرق الباب لم يستجيبا، فقرر المتواجدون كسر باب الشقة ليفاجئوا بالعروس والعروسة جثتين هامدتين إثر إصابتهما بماس كهربائي في سخان الحمام.

وقررت النيابة العامة استدعاء أسرتي العروسين لسماع أقوالهما وأقروا بأن الحادث وفاة ناتجة عن الصعق بالكهرباء، وصرحت النيابة بدفن جثتي العروسين وشيعت جنازتهما وسط أجواء كبيرة من الحزن والحسرة على أقاربهم.

وبحسب أقوال أسرتي العروسين في تحقيقات النيابة، أن الوفاة حدثت بعد دخولهما مسكن الزوجية بـ12 ساعة فقط، بعد ليلة عرس عامرة بالبهجة والسعادة، انتهت بحادث وفاة مأساوي داخل حمام الشقة.