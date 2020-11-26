نائب عن مكافأة الـ300 جنيه لكل مولود يحمل اسم "محمد": غير قانوني

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس النواب، أن قيام إحدى الجمعيات بإحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية بمنح مبلغ 300 جنيه لكل مولود ذكر حديثا يحمل اسم "محمد" بالقرية، وذلك لمدة عام، يعد إجراء غير قانوني ويخالف المادة 53 من الدستور المصري التي أكدت على أن جميع المصريين متساوين أمام القانون وفي الحريات والتمييز في الدين أو العرق أو اللون والدولة تلتزم باتخاذ التدابير للقضاء على أشكال التميز.

وقال عبدالقوي: "الرسول الكريم محمد كلنا ندافع عنه بالالتزام بسنته وسيرته والاقتداء بها، ومقام الرسول الكريم أعلى بكثير، وليس 300 جنيه، وهذا تقزيم للموضوع"، مشددا على أن ما أقدمت عليه الجمعية مخالف للدستور ويتعارض معه ولا يوجد أي نص في لائحة الجمعية أو النظام الأساسي للجمعيات في القانون 149 لسنة 2019 يدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ونحن دولة مواطنة ولا يصح الزج باسم الرسول في أي ماديات.

وأضاف أن المقياس الوحيد في المساعدات في الجمعيات الأهلية هي الظروف الاجتماعية وليس أسماء ومسميات واستغلال ذلك فهل كل الأسر ستسمي أولادها باسم محمد وكذلك الأبناء الثاني والثالث من أجل صرف مساعدة من الجمعية إلى جانب أن أي قرارات لأي جمعية ترسل للجهة الإدارية للتصديق عليها وما حدث هو استغلال للظروف الاجتماعية.

وكانت أماني النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أكدت أن قرار تخصيص مكافاة مالية لأية مولود يحمل اسم محمد والتي أصدرته إحدى الجمعيات الخيرية بقرية سملا بقطور "غير قانوني"، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه لن يتم تنفيذه لأنه لم يعرض على مديرية التضامن.

وكشفت وكيل الوزارة أن الجمعية ستخضع لتحقيق لكونها قامت بإصدار قرارات دون العودة الى المديرية.

وفي وقت سابق، أعلنت إحدى الجمعيات الخيرية في قرية سملا التابعة لمركز قطور، بالغربية، إطلاق مبادرة تشجع الأسر التي تستعد لاستقبال مولد جديد على تسميته على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في ظل الحملة المسيئة التي يتعرض لها الإسلام والنبي الكريم، وأيضا في ظل حملة الدفاع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.