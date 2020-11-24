التضامن: 398 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى منتصف نوفمبر

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي بلغ 398 ألف و520 شخص حتى منتصف نوفمبر الحالي، مقارنة بـ358 ألفا و797 شخص مستفيد فى منصف أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 39 ألف و723 شخص.

وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعي، إلى تكافل وكرامة تدريجيا، لافتة إلى أنه لم يتبق في الضمان سوى حوالي 400 ألف أسرة وجار تحويلهم الى برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن كبار السن سيتم إصدار قانون لهم واستراتيجية فى القريب العاجل، حيث وجه مجلس الوزراء للاهتمام بالفئات الهشة والفئات تحت خط الفقر.

برنامج تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة، تضم أكثر من 14 مليون شخص، لافتة إلى أن اجمالى الدعم النقدى يتجاوز 18 مليار ونصف سنويا، بمتوسط مليار و573 جنيه شهريا.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفقر تراجع 5 درجات بالوجه القبلي، مشيرة إلى أن الوجه القبلي استحوذ على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن، وأن 70% من إجمالي مخصصات تكلفة الدعم يتم توجيهها إلى محافظات الوجه القبلي.

افتتاح مركز تظلمات لتدقيق الأوراق وتسجيل البيانات

وأشارت إلى أنه سيتم افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات، موضحة أنه تم تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن 28% من دعم تكافل وكرامة يذهب لذوي الإعاقة، و10% مسنين، و11% للمرأة المعيلة، و1.5% للأيتام.