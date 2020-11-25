التضامن: مكافأة أي مولود يسمى "محمد" قرار غير قانوني ولن ينفذ

أكدت أماني خالد النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن قرار تخصيص مكافأة مالية لأي مولود يحمل اسم "محمد" الذي أعلنته إحدى الجمعيات الخيرية بقرية سملا بقطور، غير قانوني، وسوف يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

أضافت أن القرار لن ينفذ لأنه لم يعرض على مديرية التضامن بالمحافظة، لافتا إلى إجراء تحقيق مع مسؤولي الجمعية.

وفي وقت سابق، أعلنت إحدى الجمعيات الخيرية في قرية سملا، التابعة لمركز قطور، بالغربية، إطلاق مبادرة تشجع الأسر التي تستعد لاستقبال مولد جديد على تسميته على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في ظل الحملة المسيئة التي يتعرض لها الإسلام والنبي الكريم، وأيضا في ظل حملة الدفاع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص مجلس إدارة الجمعية الخيرية على تخصيص مكافأة شهرية قيمتها 300 جنيه، وتصرف لمدة عام، لكل مولود جديد يحمل اسم "محمد"، ووضع مجلس الإدارة شرطا واحدا لصرف المكافأة وهو أن يكون المولود من أهل قرية سملا"، وليس من خارجها، وأعلن مجلس الإدارة بالفعل صرف أول مكافاة لأول مولود أطلق عليه اسم محمد، أمس الثلاثاء.