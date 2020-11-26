فيديو.. طريقة استخدام الشاحن السريع المرن الخاص بسيارات BMW

نشرت شركة BMW الألمانية، المتخصصة في صناعة السيارات، فيديو عبر قناتها الرسمية، لتوضيح كيفية استخدام شاحن BMW المرن السريع لشحن السيارة الهجينة الموصلة بالكهرباء، أو سيارة BMW الكهربائية بالكامل في المنافذ الكهربائية المحلية والتيار العالي.

ويمكن توسيع مجموعة الشاحن السريع المرن باستخدام محولات قابس إضافية، للاتصال بمقابس منزلية خاصة بالسوق أو لمخرجات طاقة مختلفة.

ويتكيف الشاحن السريع المرن مع أقصى طاقة شحن له لشحن سيارتك BMW، ويتم عن طريق توصيل كابل المحول المناسب لمأخذ التيار الكهربائي الخاص بك بوحدة الشحن.

ويجب التأكد من فحص المقبس الذي ترغب في استخدامه بواسطة كهربائي معتمد، لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يجوز استخدام كبل تمديد بين الشاحن السريع المرن والمقبس.

وتومض مؤشرات LED الخاصة بالتحكم في وحدة الشحن قريبًا للإشارة إلى فحص الوظيفةـ فيما يومض شريط حالة الشحن الموجود على وحدة الشحن باللون البرتقالي أثناء إنشاء الحد الأقصى لطاقة الشحن وبدء الشحن، يتحول إلى اللون الأزرق عندما يكون جاهزًا للاستخدام.

قم بتوصيل كابل الشحن في مركبتك، ويبدأ الشحن تلقائيًا، وسيومض شريط حالة الشحن ببطء باللون الأزرق، ولفصل كابل الشحن، تحتاج إلى فتح قفل السيارة لتحرير كابل الشحن، ثم فصل كابل الشحن من السيارة أولاً ثم افصل كابل المحول الخاص بالشاحن السريع المرن من المقبس الكهربائي، ويمكنك حمل الشاحن السريع لاستخدامه في أماكن أخرى حيث يمكنك الوصول إلى مأخذ كهربائي معتمد.