محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد

محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
"الأنصاري" يوجه بتجهيز موقف خاص بسيارات الأجرة بالشواشنة ورفع مخلفات
كتب:
أسماء أبو السعود
08:07 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى أبشواي المركزى، اليوم، برفقة نائبه، الدكتور محمد عماد، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في حضور مراد مسعود، رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ وغرفة الكشف بالمستشفى، وأكد المحافظ ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ خلال تفقده مستشفي أبشواي المركزي، استمع لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى عن أهم الخدمات التى تقدمها المستشفى، كما استعرض مدير المستشفى قطعة الأرض المخصصة لتوسعات العيادات الخارجية تبرعاً من أحد المواطنين، ووجه المحافظ بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال عليها لخدمة أكبر عدد من المواطنين.
وتفقد محافظ الفيوم قطعة الأرض المزمع إنشاء موقف سيارات الأجرة الجديد بأبشواي عليها، والبالغ مساحتها 6 ألاف متر مربع، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الإنشاءات بالموقف الجديد، وتمهيد ورصف الطريق المؤدى إليه، لتيسير حركة دخول وخروج السيارات.
كما التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من أهالي الشواشنة بمركز يوسف الصديق، واستمع لمطالبهم التى تمثلت في إنشاء موقف لسيارات الأجرة (القاهرة- الشواشنة)، ووجه المحافظ بتجهيز موقف يتسع لكافة سيارات الأجرة، كما وجه برفع مخلفات التطهير على جانبي ترعة الشواشنة بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة أبشواي ومسئولي الري.