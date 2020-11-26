هند صبري تحتفل بعيد ميلادها.. وبوسي شلبي: أعز الناس

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة هند صبري، مساء أمس.

وظهر في عيد الميلاد كل من هند صبري، ويسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، والإعلامية إيناس الدغيدي، وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة: "عندما تجمعنا الصداقة والحب لنحتفل بأعز الناس هند صبري".

وتشارك "هندط في الفترة الحالية في تصوير فيلم جديد بعنوان "كيرة والجن" مع الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد مالك، هذا إلى جانب مشاركتها مع الفنان أحمد عز بمسلسل "هجمة مرتدة"، ومن المقرر مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ويرصد "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

كما شاركت مؤخراً في فيلم "الممر"، ويتناول العمل قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، وهند صبري، ومحمد فراج، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، ومحمود حافظ، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، وأسماء أبواليزيد، وعمر زهران، وأمير صلاح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم شريف منير، وحجاج عبدالعظيم، وإنعام سالوسة، وحقق العمل نجاحاً كبيراً بمجرد عرضه علي الفضائيات، بعد طرحه بدور العرض.