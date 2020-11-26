رجال الشرطة يساعدون المواطنين على مواجهة الطقس السيئ بخدمات مرورية

واصل رجال الشرطة جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكل الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

جاء ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما في المواقف الطارئة.

وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق في المحافظات التى تعرضت لموجة الطقس السيئ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مروريةـ إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

كما تمّ رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كل المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري بكل المواقف الطارئة.

ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة الموطنين في الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذى لاقى استحساناً ورضاً المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية .