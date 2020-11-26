طوارئ بمطار القاهرة بسبب الطقس السيئ.. واستعدادات خاصة بأرض المهبط

ناشدت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين بالشركة ضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "مهبط المطار"، وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، تحسبا للطقس السيئ.

ونبهت الشركة على العاملين خلال منشور إداري، ضرورة الاستعداد الكامل لجميع التغيرات المناخية القادمة، خاصة بمنطقة مهبط المطار، والالتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة للحد من وقوع الحوادث، وضمان سلامة المسافرين والعاملين خلال تواجدهم بمنطقة مهبط المطار.

منع الطيران في حالة انخفاض مستوى الرؤية فقط

وأوضحت مصادر ملاحية بشركة ميناء القاهرة الجوي، لـ"الوطن"، أن السبب الوحيد الذي يمنع حركة الطيران، أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية، أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

غرفة ومركز عمليات بالمطار لمتابعة حالة الطقس

في غضون ذلك، تتابع غرفة ومركز العمليات بالمطار، وضع حالة الطقس أولًا بأول، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات بوزارة الطيران المدني، يتابع على مدار الساعة حالة الطقس، تحسبًا لأي طوارئ .

الإشراف على تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي للسيناريوهات المختلفه أثناء سقوط الأمطار

كان الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، شارك في الإشراف على تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي، للسيناريوهات المختلفه أثناء سقوط الأمطار.

وتابع «حافظ» تنفيذ إجراءات السلامة خلال فترات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، وخلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، والإشراف على الإستعدادات الكاملة لجميع الظروف والمتغيرات المناخية، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أكد لـ"الوطن"، خلال تصريحات خاصة، أن المطارات المصرية تعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيئ، موضحا أن الأولوية ستكون للأمن والسلامة، وأن المطارات المصرية مجهزة للتعامل مع الأمطار، وفي حال عدم وجود وضوح في الرؤية بسبب الأمطار سيتم تفعيل إجراءات الأمن والسلامة.

وكان وزير الطيران المدنى، عقد اجتماعًا موسعًا بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها، ورئيس سلطة الطيران المدنى، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، ومساعدي وزير الطيران، لمناقشة الإستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية، وتم استعراض الخطط والإستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والإستعدادات داخل المطارات المصرية وفقاً لنماذج المحاكاه والأساليب التدريبية التى يتم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات، والتنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية.

وكان وزير الطيران المدني شدد على ضروة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية، وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران، ومتابعة الموقف أول بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان إنسيابية الحركة داخل المطارات، مؤكداً أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لإتخاذ التدابير اللآزمة لمنع حدوث أي أزمات مستقبلا.

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، واصلت تدريب العاملين بمطار القاهرة، على السيناريوهات المختلفه أثناء سقوط الأمطار بتشكيل قوه تدخل سريع من شركات الخدمات العامله بمبنى الركاب رقم 1 بتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت إشراف الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدول.