وزيرة الصحة: اللي مش هيتعمل في عهد السيسي مش هيتعمل في 100 سنة جاية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، إنّها أدت اليمين الدستورية وزيرة للصحة بمصر، يوم 14 يونيو 2018، وكانت في هذا اليوم في زيارة لبورسعيد، ورأت المحافظ، وشاهدته وهو يغزل بيده قصة نجاح المحافظة في مجال الصحة والعديد من المجالات الأخرى.

وأضافت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في بورسعيد: "دايما بقول لزمايلي، اللي مش هيتعمل الفترة دي في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتمال ميتعملش في 100 سنة جاية، فخلينا نبني بلدنا تحت قيادة الرئيس السيسي، وبشكره نيابة عن الشعب المصري، وعن كل من كفلته الرعاية الصحية، والعاملين في القطاع الطبي، على الدعم والإنجاز اللا محدود في القطاع الصحي، وثقته في الأطقم الطبية".

وتابعت زايد: "كان من ضمن 7 تكليفات أساسية لها ولوزارة الصحة، تكليفين مهمين جدا، وهما إخلاء مصر من فيروس سي، وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل، وكان بهما تحدٍ كبير جدا، لكن بوجود الشباب والمخلصين والصمود والإصرار، استطعنا إخلاء مصر من فيروس سي خلال 7 أشهر فقط، وشهد التأمين الصحي بداية جديدة، وجرى تجهيز المحافظات لهذا جيدا، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا".

وأوضحت وزيرة الصحة أنّ التأمين الصحي الشامل منظومة كبيرة جدا، تعجز دول كبيرة عن تحقيقها، لكن مصر خلال الـ6 سنوات الأخيرة لم تعرف المستحيل، وكان لا بد لوزارة الصحة أن تتسق مع تحقيق المستحيلات التي تعيشها مصر، ومصر في كل المجالات والأصعدة استطاعت أن تضع أسسا يقتدي بها العالم المتقدم، سواء في الإنشاءات والكهرباء والتعليم والصحة والعديد من المجالات".