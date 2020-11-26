الرئيس السيسي يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع العراقي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفق ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء، التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس السيسي حرص مصر على التعاون مع العراق في كل المجالات، خاصةً الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كل التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.

كما طلب رئيس الجمهورية نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح، الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

من جهته، أعرب وزير الدفاع العراقي عن تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس السيسي في أن تصبح نموذجاً ملهماً يحتذي به في منطقة تعاني الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

كما نقل وزير الدفاع العراقي إلى الرئيس تحيات شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكّداً تقدير العراق حكومةً وشعباً للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة.