محافظ الجيزة يفتتح موقف سيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج بالوراق

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، موقف سيارات السرفيس الكائن أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق والمقام على مساحة 10 آلاف متر كمرحلة أولى ليكون موقف نموذجي يستوعب كل الخطوط الداخلية ولنقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق والتي تسبب إعاقة مرورية شديدة.

وأكّد محافظ الجيزة، في بيان صادر اليوم، أنَّ هذا الموقف يعد نقلة حضارية لتطوير المواقف على مستوى المحافظة إلى جانب استبدال المواقف العشوائية المتواجدة بعدداً من القطاعات بأخرى حضارية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الأنتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ الجيزة، بالتعاون القائم بين المحافظة والشركة الوطنية للطرق بقيادة السيد اللواء مجدي أنور والتي خططت ونفذت الموقف في خلال فترة وجيزة والذي سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الأختناقات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية التي يعاني منها حي الوراق، وسيقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين سواء من داخل الحي أو الأحياء المجاورة نظراً لتنوع الخطوط وارتباطها بالعديد من المناطق بالقاهرة والجيزة ما يسهم في تقليل المدة الزمنية للرحلة حيث يضم خطوط "المؤسسة، رمسيس، عتبة، تحرير، روض الفرج، منشأة القناطر، أوسيم، برطس ، الكوم الأحمر، شارع عشرة والجزيرة".

وأوضح محافظ الجيزة، أنَّ العمال التطوير شملت تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط "إنترلوك" للأرضيات بالكامل وأسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وكافتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة علي الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي، إضافة إلي تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.

وخلال الافتتاح، حرص محافظ الجيزة على تفقد باكيات الموقف والبالغ عددها 6 باكيات تسع لـ600 سيارة من سيارا ت السرفيس، وتفقد غرف الخدمات والمحال مشيدأ بما تمّ إنجازة من أعمال، موجهًا رئيس حي الوراق وهيئة النظافة برفع مستوى النظافة على مدار اليوم ورفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة.

رافق محافظ اليجزة، خلال الافتتاح أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وأسامة السقعان رئيس حي الوراق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.