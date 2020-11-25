محافظ الجيزة: استنفار كامل للتعامل مع الأمطار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة لديها استعدادات مسبقة للأمطار، وهناك خطة موضوعة للتعامل معها، وفي حالة استنفار كاملة منذ أمس، تحسبا لسقوط أمطار، ومع وجود مؤشرات لسقوط الأمطار، ألغى الفترة المسائية في المدارس، وبالفعل هطلت كمية كبيرة من الأمطار على بعض المناطق في المحافظة.

وأضاف "راشد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أن المعدات متواجدة في أماكنها، وتعاملت مع كميات المياه، وتمكنوا من رفع كل كميات الأمطار، وحركة المرور أصبحت على ما يرام.

وتابع محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع مرور الجيزة لتيسير المرور في المناطق التي كان بها بطء في السير، مشددا على أنه يتم التنسيق الكامل مع جميع المؤسسات، وتم التعامل مع المشكلة دون النظر للمؤسسة التابعة لها.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدراسة غدًا، تم اتخاذ قرار بتعليقها غدًا، حفاظا على الطلبة في المدارس والجامعات، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

ولفت إلى أن المحافظة ستشهد أمطار خفيفة غدًا الخميس، لكن المحافظة في حالة استنفار دائم للتعامل مع هذه المشكلة، وهناك توزيع للمسئوليات في الإدارات المختلفة، وكلها لديها معدات كافية للتعامل مع الأمطار، مشددا: "لن نترك الشوارع الجانبية والحواري غرقانة في المياه، وسنعاملها معاملة الشوارع الرئيسية".

وأكد أن الطرق تحظى باهتمام كبير، وفي الموجة السابقة في شهر مارس الماضي، تأثرت مخرات السيول في المحافظة، ولكن بالتنسيق مع وزارة الري تم إعادتها لوضعها الطبيعي، وهناك تنسيق مع شركة المياة للدفع بمعدات السيول إلى هذه الأماكن، وأيضا تنسيق مع المجتمع المدني للدفع بمعداته في مثل هذه الظروف للتعامل مع الأمطار.

وأوضح، أن هناك غرفة عمليات في كل الأحياء والمراكز، وشركة الشرب والصرف الصحي، وكلها يوجد بينها تنسيق كامل للتعامل مع الأزمة.