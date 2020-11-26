وزيرة الصحة: أشكر الرئيس السيسي على دعمه وتقديره للمنظومة الصحية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان، إنّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، شريك في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وعطائه لمصر لم يتوقف عند منظومة التأمين الصحي الشامل، ولكن يشهد له العالم كله على المستوى الاقتصادي والمالي، متابعة: "محظوظين إنه في يوم من الأيام كان مساعد وزير الصحة، وأقر قانون التأمين الصحي، ولديه خبرات في المنظومة الصحية".

وأضافت زايد، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد في بورسعيد: "بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه وتقديره للمنظومة الصحية، وعلى كثير من القرارت التي تمثلت في قوانين بأمر منه، وبينها مد سن المعاش للأطقم الطبية حتى 62 عاما، وإمكانية التعاقد لسن 65 عاما، وصندوق مخاطر المهنة، والزمالة المصرية، وتقويتها وتقديره للعاملين في القطاع الصحي لتصديهم لكورونا، وأشكر الأطقم الطبية في مصر".

وتابعت الوزيرة: "أشكر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على أدائه في منظومة التأمين الصحي، وأشكر كل الشركاء الأمميين، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، كما أشكر القطاع الخاص على اندماجه وأدائه المبهر لتقوية النظام الصحي في مصر، وكلنا بنشتغل تحت إشراف مباشر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فبشكره على تعبه وعطاؤه لبلده، وعلى اهتمامه بالرعاية الصحية".

وأوضحت زايد، أنّ "الاستعانة بالشباب هو سر نجاح أي منظومة جديدة ومتجددة وقادرة على الاستدامة، والشباب جرئ ومبيتعبش وأحسن مننا في التعليم، ولولا شباب هيئة الرعاية الصحية، لم يكن التأمين الصحي في بورسعيد، سيصمد مع ظروف كورونا".

وأكدت وزيرة الصحة، أنّه خلال أسابيع قليلة ستكون منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى محافظات أخرى، وسيحتفل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر 26 نوفمبر 2019".