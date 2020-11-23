"التنمية المحلية": اليوم الأول من إعادة انتخابات النواب مر بدون مشكلات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تصدر تقرير دوري عن سير عملية الانتخابات البرلمانية، من خلال فريق متخصص من التنمية المحلية.

وأضاف "قاسم" خلال استضافته في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "extra news"، أن عمليات التطهير والتعقيم دائمة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والقوات المسلحة، ويتم توفير كل الخدمات اللوجستية، كما تم توفير مظلات وبوابات وكاشفات للحرارة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الشباب كانوا حاضرين في استقبال الناخبين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لافتا إلى أن المشهد كان مستقرا، ومر بدون مشكلات، وغلب عليه الطابع الإنساني في محافظات الجيزة وبني سويف وأسيوط والفيوم وسوهاج وقنا.

وأوضح: يوجد كثير من الحالات الإنسانية وكبار السن، حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020، وحرصت سيدة عمرها 80 عاما، على التصويت في إحدى المحافظات، لكن في محافظة بني سويف، شعر أحد المستشارين بالإعياء والإجهاد، وحل مكانه آخر.

وأثنى على حضور المرأة المصرية في طوابير كثيفة في الانتخابات البرلمانية في محافظة الاسكندرية، وطلب من جميع المواطنين للنزول للمشاركة في العرس الانتخابي والتصويت، لأن صوته سيؤثر لمدة 5 سنوات، وسيكمل الإنجاز الكبير الذي بدأته مصر منذ 5 سنوات ماضية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.