طريقة تحويل الدش لإريال أرضي لمشاهدة نهائي أبطال أفريقيا

ينتظر عشاق الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، إذ يبث اللقاء عبر قناتي beIN Sports HD 7، وbeIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي، وعلى قناة تايم سبورتس الأرضية بتعليق مدحت شلبي.

وتستعرض "الوطن" أسعار الإريال الأرضي وطريقة تحويل الدش لأرضي لمشاهدة المباراة على النحو التالي:

أسعار الإريال الأرضي

وتراوحت أسعار إريال التليفزيون الأرضي بمحال الأدوات الكهربائية بالعتبة ما بين 20 إلى 60 جنيهًا، وفقًا لاختلاف الجودة والنوع.

طريقة تحويل الدش لإريال أرضي

ويمكن تحويل طبق الدش إلى "إريال" أرضي دون الحاجة لشرائه، من خلال شراء "محول"، وفصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهات المحل، على أن يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال، ويبدأ سعر المحول من 5 جنيهات لـ10 جنيهات.

وكان فريق الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي، بينما تأهل فريق الزمالك بعد تخطي عقبة نظيره الرجاء المغربي.

وكان محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن نتائج المسحات الطبية التي أجريت لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي أمس، المشاركين في مباراة نهائي أبطال أفريقيا، وجاءت النتائج سلبية لجميع مسحات لاعبي فريق الزمالك عدا: يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش"، أما فريق الأهلي فجاءت النتائج سلبية لجميع المسحات، عدا: صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"الوطن سبورت" أن كهربا مهاجم الفريق، سينضم للتدريبات بعدما تحولت العينة الخاصة به إلى سلبية، ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم في ستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك.