الأرصاد لجماهير الأهلي والزمالك: "البسوا تقيل وخدوا معاكم جاكيت مطر"

ناشد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية جماهير الأهلي والزمالك والكرة المصرية بشكل عام، ممن سيتابعون مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، غدا الجمعة، على الكافيهات والمقاهي وغيرها من الأماكن خارج المنزل، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، واصطحاب "جاكيت" الأمطار أو الشمسية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن فرص الأمطار ستكون في كل الأماكن وعلى مدار اليوم، ولكن وقت المباراة ستكون أقل، خصوصا وأنها المباراة ستكون في التاسعة مساءً، ومتوقع أن تكون حالة عدم الاستقرار شبه انتهت.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إلى أن الطقس سيكون بارد مساءً يوم الجمعة، ولكن احتمالية سقوط الأمطار ستكون قليلة، والملعب سيكون متاح للعب، منوها إلى أن الطقس هذه الفترة متأثرا بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، بالإضافة لرياح شمالية غربية على بعض المناطق، ورياح شمالية شرقية، موضحا أن كل هذه الرياح محملة بكميات كبيرة جدا من الرطوبة القادمة من البحر المتوسط، وهناك منخفض بشرق الأخير، يجلب حالات عدم الاستقرار، ويكون السحب العنيفة.

ولفت "شاهين" إلى أن درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ من 19 لـ21 درجة فترات النهار، على معظم مدن ومحافظات شمال البلاد، وترتفع مابين 22 و25 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، أما في الليل تكون من 13 لـ15 درجة مئوية، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوضح خلاله إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك بدون جمهور، في المباراة المقرر إقامتها غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.