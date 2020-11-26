خطة الداخلية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك

كشفت أجهزة الأمن عن خطة تأمين المباراة المرتقبة من عشاق الساحرة المستديرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا، غدًا باستاد القاهرة الدولي.

3 مراحل اعتمدتها الشركة التي تتولى الأمن والحراسة، لتأمين المباراة؛ الأولى تشمل ملعب المباراة ونفق دخول اللاعبين، والثانية تشمل المقصورة الرئيسية والجماهير، وتشمل الثلاثة الأبواب الخارجية للاستاد لدخول الحضور.

وتنتشر القوات بمحيط ستاد القاهرة، منذ الخامسة مساءً لتأمين توافد الحضور من مجلس إدارة الفريقين، حيث يجري تأمين دخول أتوبيسي الفريقين قبل انطلاق المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وتأمين مقر إقامته وتحركاته من الفندق للاستاد والعكس.

وتطبق الأجهزة الأمنية إجراءات حاسمة وصارمة بمحيط الاستاد، لمنع دخول أي مخالفات مع الحضور، خاصة الألعاب النارية والليزر واللافتات المسيئة، وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على اليوم الرياضي المصري الخالص.

ويساعد رجال الأمن الحضور في الوصول لأماكن جلوسهم قبل انطلاق المباراة بوقت كاف، حيث يغلق بعدها أبواب الاستاد ويمنع دخول أي أحد، لحين الانتهاء من المباراة.

وتستمر عملية التأمين لما بعد المباراة، حيث يجري تأمين مراحل التكريم وتسليم الكأس للفريق الفائز، وتسليم باقي الجوائز وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة الحضور وضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر.

وينتشر رجال الأمن في كل أرجاء الاستاد قبل المباراة بساعات كافية، مع التواجد بمحيط الأبواب التي يدخل منها الضيوف.