صور.. محافظ السويس يستقبل وزير التموين بالديوان العام

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بديوان عام المحافظة، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، وقيادات الوزارة ومدريتها بالمحافظة.

وأكد "صقر" خلال اللقاء، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لإنشاء عدد من المشروعات، وتقديم خدمات لابناء المحافظة في مجالات عديدة، منها البنية التحتية والمرافق والخدمات، خلال الفترة الماضية.

وأعرب وزير التموين عن سعادته بالإنشاءات والمشروعات التي تنفذ على أرض السويس، مؤكدا أن هناك تطوير وطفرة تنموية كبيرة في العديد من القطاعات والخدمات.

وتطرق حديث الوزير والمحافظ إلى الخدمات والمشروعات، التي ستفتتح في مجال التموين لخدمة المواطنين.