دقائق وإنترنت.. تعرف على عروض وأنظمة شركات المحمول الأربعة

أصبح استخدام الهاتف المحمول جزء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في يومنا هذا، لما يوفره من احتياجات الكثيرين من التواصل مع الآخرين، سواء بالتحدث معهم هاتفيا أو مراسلتهم عبر الرسائل النصية أو إجراء المحادثات عبر شبكة الإنترنت، لذلك يبحث العديد عن العروض المميزة والتي تمكنه من التواصل بما يناسبه من إمكانيات.

ويتعرض الكثير أيضا إلى عدد من المواقف التي تجعلهم في حاجه إلى تغيير الشبكة التي يقوم باستخدامها لاختيار النظام والباقة المناسبة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أنظمة وعروض شبكات المحمول الموجوده في مصر، كالتالي:

فودافون

1- فودافون RED

تتنوع باقات ريد وتختلف حسب قيمة الفاتورة الشهرية، حيث يتم تبدأ من 500 جنيها وتصل حتى 1000 جنيه، كالتالي:

- باقة "RED ELITE": توفر للعملاء 70 جيجا بايت إنترنت، بالإضافة إلى 10 آلاف دقيقة لجميع الشبكات، بسعر يصل إلى 1000 جنيه شهريا.

- باقة "RED PRIME": وتوفر للعملاء 40 جيجا بايت إنترنت، بالإضافة إلى 7 آلاف دقيقة لجميع الشبكات، بسعر يصل إلى 700 جنيها شهريا.

- باقة "RED ADVANCE": وتوفر للعملاء 25 جيجا بايت و5 آلاف دقيقة لجميع الشبكات بصعر يصل إلى 500 جنيه شهريا، وتشمل الباقات الآتي:

2- فودافون فليكس

تختلف عروض فليكس وتختلف حسب الاحتياج والفاتورة الشهرية، حيث تبدأ من 25 جنيها وحتى 60 جنيها، كالتالي:

- باقة فليكس 25: توفر للعملاء 600 فليكس، ويصل سعرها إلى 25 شهريا.

- باقة فليكس 35: توفر للعملاء 1400 فليكس، ويصل سعرها إلى 35 جنيها شهريا.

- باقة فليكس 60: توفر للعملاء 2700 فليكس، بسعر يصل إلى 60 جنيها شهريا.

3- أنظمة الكارت

يحتوي نظام الكارت على كروت عادية وكروت فكة، وتتراوح أسعار كروت الفكة بين 2 جنيه و4.5 جنيه و6 و8 جنيهات.

اتصالات

1- اتصالات EMERALD

يحتوي نظام اتصالات EMERALD على عدد من الباقات المختلفة، كالتالي:

- EMERALD 250: يوفر للعملاء 2500 دقائق محلية و12 جيجا بايت، بسعر يصل إلى 250 جنيها شهريا.

- EMERALD 450: يوفر للعملاء 4500 دقائق محلية و25 جيجابايت، بسعر يصل إلى 450 جنيها شهريا.

- EMERALD 650: يوفر للعملاء 6500 دقائق محلية و 40 جيجا بايت، بسعر يصل إلى 650 جنيها شهريا.

2- نظام حكاية

يحتوي نظام حكاية على عدد من الباقات والتي تختلف وفق قيمة الفاتورة الشهرية والدقائق والميجات المتوفرة، كالتالي:

- حكاية 35: يوفر للعملاء 850 ميكس و1700 ميجا، بسعر يصل إلى 35 جنيها شهريا.

- حكاية 50: يوفر للعملاء 1400 ميكس و2800 ميجا، بسعر يصل إلى 50 جنيها شهريا.

- حكاية 65: يوفر للعملاء 2000 ميكس و400 ميجا، بسعر يصل إلى 65 جنيها شهريا.

- حكاية 100: يوفر للعملاء 3300 ميكس و6600 ميجا، بسعر يصل إلى 100 جنيه شهريا.

- حكاية 150: يوفر للعملاء 6000 ميكس و12000 ميجا، بسعر يصل إلى 150 جنيها شهريا.

- حكاية 200: بوفر للعملاء 9000 ميكس و18000 ميجا، بسعر يصل إلى 200 جنيه.

المصرية للاتصالات WE

باقات Indigo

تختلف باقات Indigo حسب قيمة الفاتورة الشهرية، والتي تتحدد كالتالي:

- باقة Indigo 70: توفر للعملاء 1500 وحدة و5 جيجا بايت، يسعر يصل إلى 70 جنيها شهريا.

- باقة Indigo 150: توفر للعملاء 5000 وحدة و10 جيجابايت، بسعر يصل إلى 150 جنيها شهريا.

- باقة Indigo 250: توفر للعملاء 10000 وحدة و15 جيجابايت، بسعر يصل إلى 250 جنيها شهريا.

- باقة Indigo 500: توفر للعملاء 20000 وحدة و35 ميجابات، بسعر يصل إلى 500 جنيه شهريا.

أورانج Orange

1- إيجل بيزنس

تختلف عروض إيجل بيزنس ويتم تحديدها حسب قيمة الفاتورة الشهرية، كالتالي:

- إيجل بيزنس 150: يوفر للعملاء 3000 دقيقة و6 جيجابايت، بسعر يصل إلى 150 جنيها شهريا.

- إيجل بيزنس 300: يوفر للعملاء 6000 دقيقة و12 جيجابايت، بسعر يصل إلى 300 جنيه شهريا.

- إيجل بيزنس 500: يوفر للعملاء 8000 دقيقة و25 جيجابايت، بسعر يصل إلى 500 جنيه شهريا.

- إيجل بيزنس بلاتينيم: يوفر للعملاء 12000 دقيقة و45 جيجابايت، بسعر يصل إلى 800 جنيه شهريا.

2- بيزنس كنترول

تحتوي باقات بيزنس كنترول وحدات على عدد من الباقات المختلفة، كالتالي:

- بيزنس كنترول وحدات 35: توفر للعملاء 1250دقيقة و500 ميجابايت، بسعر يصل إلى 35 جنيها شهريا.

- بيزنس كنترول وحدات 55: توفر للعملاء 2250 دقيقة و1000 ميجابايت، بسعر يصل إلى 55 جنيها.

- بيزنس كنترول وحدات 75: توفر للعملاء 3250 دقيقة و1500 ميجابايت، بسعر يصل إلى 75 جنيها شهريا.