شحن وتحويل رصيد أو كول تون.. تعرف على أكواد شركات المحمول الأربعة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، خريطة لأكواد الخدمات المقدمة عبر شركات المحمول بجمهورية مصر العربية، والخاصة بشحن أو تحويل أو الاستعلام عن الرصيد، أو الاشتراك في المحافظ الإلكترونية.

وتستعرض "الوطن" أكواد الخدمات المقدمة عبر شركات المحمول على النحو التالي:

أكواد شركة أورانج

- للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة وإلغائها (الخدمات الترفيهية): # 8888 #

- خدمة الكول تون: للاشتراك الاتصال بـ9999، وللإلغاء إرسال كلمة UNSUB إلى 9999.

- أرقام خدمة العملاء: 110 من أي خط محمول، أو 16110 من أي خط أرضي.

- خدمات المحفظة الإلكترونية: # 115 # أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة.

- شحن الرصيد: # 102 #

- تحويل الرصيد: # 7 #

- الاستعلام عن الرصيد: # 100 #

- لمعرفة الاستهلاك: # 100 #

أكواد شركة فودافون

- للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة وإلغائها (الخدمات الترفيهية): * 010 * 010 #

- خدمة الكول تون: للاشتراك * 5555 # ، وللإلغاء * 055 * 0 #

- أرقام خدمة العملاء: 888 من أي خط محمول، أو 16888 من أي خط أرضي.

- خدمات المحفظة الإلكترونية: * 9 # أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة.

- شحن الرصيد: * 858* رقم الكارت #

- تحويل الرصيد: * 868 * 2 * رقم الموبايل * المبلغ #

- الاستعلام عن الرصيد: * 868 * 1 #

- لمعرفة الاستهلاك: * 868 * 1 #

أكواد شركة اتصالات

- للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة وإلغائها (الخدمات الترفيهية): * 166 #

- خدمة الكول تون: للاشتراك * 15 # ، وللإلغاء * 15 * 5 #

- أرقام خدمة العملاء: 333 من أي خط محمول، أو 0235346333 من أي خط أرضي.

- خدمات المحفظة الإلكترونية: * 777 # أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة.

- شحن الرصيد: * 556 * رقم الكارت #

- تحويل الرصيد: * 557 * الرقم * المبلغ * زر الاتصال

- الاستعلام عن الرصيد: لمشتركي الباقات: * 555 #، ولغير مشتركي الباقات: * 888 #

- لمعرفة الاستهلاك: * 838 #

أكواد شركة WE

- للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة وإلغائها (الخدمات الترفيهية): من خلال التطبيق أو الاتصال بخدمة العملاء.

- خدمة الكول تون: للاشتراك * 777 # ، وللإلغاء إرسال كلمة إلغاء إلى رقم 7777

- أرقام خدمة العملاء: 111 من أي خط محمول، أو 19777 من أي خط أرضي.

- خدمات المحفظة الإلكترونية: من خلال التطبيق الخاص بالشركة.

- شحن الرصيد: * 555 * رقم الكارت #

- تحويل الرصيد: * 551 * الرقم * المبلغ #

- الاستعلام عن الرصيد: * 550 #

- لمعرفة الاستهلاك: * 414 #