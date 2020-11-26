صور.. سفراء يتابعون نهائي أفريقيا ويعلنون عن فريقهم المفضل

تقام مساء غد الجمعة، المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى أصبحت حديث الشارع المصري، وانتقل الاهتمام بها إلى بعض السفراء المعتمدين فى مصر.

وفي هذا السياق، ارتدى سفير نيوزيلندا بالقاهرة، جريج لويس، تيشرت النادى الأهلى ونشر الصورة على صفحته فى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، معلنًا، أنه يشجع النادى الأهلى لتحقيق اللقب التاسع.

وأضاف، بينما يأمل روس - نائب رئيس البعثة - أن يحقق الزمالك لقبه ‎السادس، مؤكدًا، أنه فى النهاية سيكون هذا هو اللقب ‎الخامس عشر لنادٍ مصري.

وعن المكان الذى يشاهد فيه المباراة، قال السفير فى تصريح لـ"الوطن": "سأشاهدها على الأرجح مع أصدقائى فى القاهرة"، مضيفا، "نأمل أن نشاهدها في مقهى".

ومن جانبه، قال سفير اليابان بالقاهرة، نوكي ماساكي: "تذكرني المباراة التاريخية بين الأهلي والزمالك نهاية هذا الأسبوع بمباراة لعبة البيسبول فى اليابان المسماة يمباراة التاريخ بين النمور والعمالقة".

وأضاف، من المثير حقًا مشاهدة منافسة أفضل اللاعبين فى الفريقين، مثل طارق حامد وعمرو السولية.

وتابع السفير فى تصريحاته لـ"الوطن": الأهلى والزمالك من أكبر وأشهر الأندية فى أفريقيا والشرق الأوسط، وأنا حريص على مشاهدة هذه المباراة الحاسمة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى سيشاهدها الملايين من الأفارقة والعرب.

كما أفصح سفير صربيا، يوغوسلاف فوكادينوفيتش، عن الفريق الذى يشجعه فى مصر، وقال: النادى الأهلى هو فريقى المفضل فى مصر.

وأعلن سفير بلجيكا، فرانسيسكو كورنيه دى الزيوس، أنه ليس متابعًا لكرة القدم، مشيرًا، إلى أن الزمالك معروف في أوروبا، وأن هناك لاعبين مصريين يلعبون فى بلجيكا.

ومن جانبه، صرح سفير السعودية بالقاهرة، أسامة نقلي ردًا على سؤال "الوطن" عن الفريق الذى يشجعه فى مصر قائلًا: "ماليش فى الكورة أبدًا، بتتكلم مع الشخص الغلط".

وأوضح سفير فرنسا، ستيفان روماتيه، أنه يفضل عدم الحديث عن كرة القدم المصرية، مؤكدًا، أنه ليس مؤهلًا جدًا فى هذه الرياضة ويعرف القليل عنها.