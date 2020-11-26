زخات مطر بالقاهرة والجيزة واستمرار حالة الطوارئ

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي مياه الشرب بالجيزة والصرف الصحي بـالقاهرة، إن محافظتا القاهرة والجيزة تعرضتا لزخات مطر منذ قليل دون أي تأثير، لافتا إلى استمرار حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات حتى الغد وفق تحذيرات الأرصاد الجوية بالمحافظتين.

وأضاف عابدين لـ"الوطن" أن كل معدات وسيارات الشفط والبدالات وعددهم نحو 163 معدة منتشرين بالتمركزات بالقاهرة والجيزة من محاور رئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، مضيفا استمرار درجة الاستعداد منذ أسبوع للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار، لافتا إلى أن الأمطار التي تعرضت لها القاهرة والجيزة بالأمس كانت متوسطة تميل للغزارة وتحديدا في القاهرة واستمرت نحو 25 دقيقة، كما تعرضت بعض المناطق لنزول كرات ثلج مثل مدينة نصر ووسط البلد، وتم التعامل مع المحاور الرئيسية وشبكات الصرف تمكنت من استيعاب كميات كبيرة من الأمطار، بالإضافة إلى عمل سيارات الشفط.

وأشار إلى أنه جار العمل حاليا في شوارع جانبية متفرعة من شوارع رئيسية بعد التعامل مع كل تجمعات مياة الأمطار.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ في المحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، وانعقاد غرفة العمليات على مستوى تلك المحافظات وانتشار فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة.

كما شدد شعراوي على غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع في المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات باستمرار إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتنفيذ خطط تطهير بالوعات الصرف للأمطار وشبكات الصرف الصحي، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.