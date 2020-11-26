محافظ دمياط تتابع عمليات كسح مياه الأمطار لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، جولة ميدانية، بعدد من المناطق بمدينة دمياط رافقها خلالها المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة منذ أمس الأربعاء.

واستهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة صلاح سالم، إذ أكدت على شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية بزيادة أعداد بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الشارع لاستيعاب كميات المياه بما يضمن عدم تراكمها مرة أخرى، كما وجهت تعليماتها إلى مديرية الطرق، والوحدة المحلية، بتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها بعمليات الرصف المُنفذة خلال الفترة الماضية، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية و الهندسية.

وخلال تفقدها لأعمال التطوير التي تُجرى بحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة ضمن خطة التنسيق الحضاري بما تشمله من رفع كفاءة سور الكورنيش والمقاعد وتمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن وساري العلم وإنشاء وحدتي للأمن والإنارة ومنطقة ترفيهية وألعاب مفتوحة للمواطنين بدون مقابل، أكدت المحافظ على تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار وربطها بالشبكة الرئيسية بكورنيش النيل وذلك تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت منال عوض خلال مرورها على عملية تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" بمنطقة الشعراء، أنه لن يتم ملاحظة وجود أي تراكمات للمياه، وذلك بفضل تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار هناك والتي جاءت ضمن محاور خطة التطوير.

ووجهت محافظ دمياط باستمرار تنفيذ الجهود الخاصة بشفط مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بكافة المناطق.