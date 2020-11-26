المنشآت الفندقية: المقاصد السياحية المصرية آمنة صحيا

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن لجان وزارة السياحة والآثار التي فتشتت على الفنادق المصرية خلال الأيام الماضية للتأكد من قيامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لم تسجل أية مخالفات.

وأضاف لـ"الوطن" أن كل الفنادق حريصة على تطبيق كل إجراءات حماية للسياح والعاملين بها، لافتا إلى أن وزارة السياحة لم تصدر أية تعليمات جديدة بخصوص الموجة الثانية من كورونا، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يأمل في مرور هذه الجائحة دون إصابة أي من السياح أو العاملين بالفيروس.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن المقصد السياحي المصري آمن صحيا حيث زار مصر أكثر من 400 ألف سائح خلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى الآن لم يصب أي منهم بكورونا أثناء تواجده بمصر، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا ضعيفة للغاية بسبب توقف غالبية الدول المصدرة للسياح لمصر عن إرسال سائحيها بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورورنا وإعلان العديد من الدول الأوربية حالة الإغلاق التام.

وتوقع "الشاعر" أن تستعيد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر عافيتها خلال الربع الأخير من العام المقبل، موضحا أن السائحين عبر العالم متشوقون للسفر بعد بقائهم في بلدانهم لفترات كبيرة بسبب كورونا، موضحا أنّ مصر ستكون من أهم الوجهات التي تستقبل سائحين بعد انتهاء الوباء.

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن نسب الأشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم خلال الأسبوع الحالي تتراوح ما بين 10 إلى 15%، موضحا أن العديد من الفنادق بالبحر الأحمر أغلقت أبوابها نظرا لعدم وجود زبائن خلال الفترة الحالية، متابعا "عدد الفنادق بمحافظة البحرالأحمر التي حصلت على شهادة (السلامة الصحية) بلغت نحو 210 فنادق".