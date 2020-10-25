المنشآت الفندقية: لم نتخذ أية إجراءات جديدة للموجة الثانية من كورونا

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه رغم بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وارتفاع نسب الإصابات به في العديد من الدول الأوربية المصدرة للسياح إلى مصر إلا أنه لا يوجد إلى الآن أي تغيير في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها المنشآت السياحية والفندقية لاستقبال السياح.

وأضاف لـ"الوطن" أن اللجنة الوزارية لأزمة كورونا والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هي المنوط بها تغيير ضوابط استقبال الفنادق المصرية للسياح أو منع سياح دول معينة من زيارة مصر خلال الفترة الحالية، وذلك وفقا لرؤية وزارة الصحة أحد الوزارات الرئيسية بتلك اللجنة.

كل السياح الزائرين لمصر تحاليلهم سلبية

وأشار إلى أن الضوابط والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها تحظر دخول أي سائح إلى مصر دون إحضار شهادة من وطنه بسلبية تحليل "pcr" كورونا الخاص به وتثبت عدم إصابته به، أو إجراء هذا التحليل عند الوصول للمطارات المصرية "شرم الشيخ - الغردقة - مرسى علم - طابا الدولي، لافتا إلى أن الفنادق حريصة على تطبيق كل الضوابط الخاصة بتطبيق التباعد الاجتماعي بين كل النزلاء وعدم زيادة نسب استقبال الفنادق للزوار عن 50% من السعة المقدرة للفنادق، فضلا عن عدد من الإجراءات الخاصة بتناول الطعام داخل المطاعم أو حمامات السباحة والأماكن العامة بالمنشآة الفندقية.

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن العديد من فنادق الغردقة اضطرت إلى غلق بعض مبانيها وإعطاء إجازات لبعض العاملين بها، نظرا لتراجع الحركة السياحية منذ بداية شهر أكتوبر بسبب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإصدار العديد من الدول قرارات بوقف سفر مواطنيها خارج أراضيها، مشيرا إلى أن دول أوربا الغربية أوقفت بشكل شبه كامل إرسال سائحيها لمصر، مشيرا إلى أن حركة السياحة الداخلية إلى الغردقة تراجعت بشدة منذ انتهاء إجازات نصر أكتوبر، مرجعا ذلك إلى بدء العام الدراسي وانتهاء موسم الإجازات، لافتا إلى أن نسب الحجوزات المستقبلية خلال الشهر المقبل سواء من المصريين أو الأجانب ضعيفة للغاية.

وشهدت العديد من الدول الأوربية خاصة فرنسا وبريطانيا والمانيا ارتفاع كبير في نسب الأصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأسابيع الأخيرة مما دعاها لإلغاء العديد من رحلاتها إلى خارج أوروبا.