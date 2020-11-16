"المنشآت الفندقية":4 دول أوربية مستمرة في إرسال السياح لمصر رغم كورونا

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحرالأحمر، إن 4 دول أوربية ما زالت ترسل سائحيها إلى مصر حتى الآن هى أوكرانيا وصربيا وبيلاروسيا وسويسرا، لافتًا إلى أن فرنسا وبولندا أوقفت رحلاتهما للغردقة ومرسى علم بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ضربت الكثير من الدول الأوروبية، وأدت لقيام العديد منها بتطبيق الإغلاق التام بعد ارتفاع نسب الإصابات بصورة كبيرة.

وأضاف رئيس الغرفة لـ"الوطن"، أن العديد من فنادق الغردقة ومرسى علم قررت إغلاق أبوابها لعدم وجود زبائن، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة العاملة لا تتجاوز حاليًا 20%من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال للسياح، والمقدرة بـ50% من الطاقة الاستيعابية للفندق.

وكشف عن أن تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر من الخارج يعود إلى تراجع الكثير من الدول، خاصة الأوربية عن خطط إرسال سائحيها خلال الفترة الحالية بسبب الموجة الثانية من كورونا، فضلًا عن ضعف حركة السياحة الداخلية بعد بدء العام الدراسى الشهر الماضي.

"عاقل": 400 ألف سائح زاروا مصر منذ يوليو الماضي

وأوضح "عاقل" أن هناك أكثر من 400 ألف سائح زاروا مصر منذ بداية استقبال السياح من الخارج يوليو الماضي، وخلال هذه الفترة لم يُصب منهم أي سائح بكورونا خلال زيارته لمصر، ما يدل على أن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا والتي طُبقت بالمطارات وكل المنشآت الفندقية والسياحية نُفذت بصورة مشددة، لافتًا إلى أن المقصد السياحي المصري آمن صحيًا.

من جهته، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن الفنادق العاملة حاليًا بالغردقة لا يتجاوز عددها 30 من أكثر من 190 فندقًا أعيد تشغيلها بداية من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الفنادق العاملة بالغردقة اضطرت إلى غلق أبوابها بشكل كامل، لعدم وجود نزلاء، والبعض الآخر أغلق بعض المباني الداخلية لتقليل المصروفات.