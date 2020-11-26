هكذا ظهرت قرينة الرئيس.. تهتم بـ"بنات مصر" وتوصي بالرعاية الاجتماعية

في أغسطس 2018، كان ظهور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس بوجه يهتم بـ"بنات مصر"، حينما افتتحت دار رعاية الفتيات بالعجوزة، كمشروع رئيسي لبرنامج أطفال بلا مأوى لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت انتصار السيسي، على ضرورة التوسع في الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بصفة عامة، حيث تفقدت حينها الحالة المعيشية للفتيات بالدار، وأوصت بضرورة توفير كل سُبل الراحة والإعاشة للنزيلات، والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن.

ووجهت قرينة الرئيس، الشكر لجميع القائمين على إدارة الدار لجهودهم الصادقة في توفير كل احتياجات الفتيات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على هذا النموذج، في كل الدور المماثلة.

وتحتوي الدار، على أول نموذج متكامل لتقديم الخدمات للفتيات، يشمل "أول مركز تصنيف للفتيات في مصر، ودارَيْ ضيافة وإقامة، ووحدة مشورة أسرية ودمج، ومكتب مراقبة اجتماعية، بجانب استحداث عدد من الأنشطة مثل "الزومبا، وحجرة للحكي والفضفضة، وأخرى للأنشطة النفسية، وثالثة لتنمية المهارات وتطوير الورش التدريبية مثل الخياطة والخرز والكروشيه".

وبلغت تكلفة تطوير الدار، نحو 7 ملايين جنيه، حيث يسع لـ250 ابنة، وبه 38 موظفا، بين أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومشرفين.

أطفال بلا مأوى.. حياة جديدة للمُشردين

البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد".

والبرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال، يعملون أعمالا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، بجانب المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم.