DMC تنفرد بأول لقاء تليفزيوني للسيدة انتصار السيسي الليلة

تنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص الليلة في التاسعة مساء، مع السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس.

وتضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وذكر البرومو: "نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية، وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".

وجاء في البرومو: "بالنسبة لي كسيدة مصرية دايما عندي سؤال، الراجل الجنتل مان منحاز لينا ليه أكتر مننا إحنا شخصيا، وصلت لنتيجة في الآخر إن كل إنسان ليه سلسلة مفاتيح، مفتاح الأمانة عند الأب، والحنية عند الأم، والحلم عند الأبناء، والسعادة عند الأحفاد، وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس، فيه مفتاح واحد بس يفتح كل الحاجات دي وهي السيدة انتصار السيسي".