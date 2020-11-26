مفروشات وأدوات منزلية بمعرض العاملين بميناء دمياط

افتتح اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، المعرض السنوي الذي ينظمه نادي العاملين وجمعية رعاية العاملين بالهيئة، اليوم الخميس، لتوفير المفروشات والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة ومدعمة وبتيسيرات في السداد لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل العاملين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الهيئة لا تدخر وسعا في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين، من إقامة معارض ومنافذ للسلع، للعمل على الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم وتهيئة المناخ الملائم للعمل داخل الهيئة، حتى يتسنى للعاملين بذل أقصى جهد والعمل على زيادة انتمائهم للمؤسسة.

كان اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، شارك في فعاليات الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا (Trans MEA 2020) الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء.

وأوضح عوض، أن هيئة ميناء دمياط كانت في مقدمة المشاركين، ضمن جناح وزارة النقل، حيث تم عرض وسائل توضيحية، وفيلم دعائي تناول أهم المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء، التي حازت على اهتمام الحضور من الخبراء والمتخصصين والشركات العاملة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية.

وعلى هامش المعرض، شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في عدد من الندوات التي ناقشت تطور مشروعات النقل والطرق البرية، كان أهمها ندوة بعنوان "دور الموانئ المصرية كبوابة للتجارة العالمية" بحضور الفريق مهندس وزير النقل، ووزير المالية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.