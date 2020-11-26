محافظ دمياط تجري مقابلات شخصية لمتقدمين لوظائف قيادية

شكلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لجنة لاختيار بعض القيادات بالمحافظة، اليوم الخميس، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورجب معيزة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالديوان العام، وعادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت المحافظ، أنه تم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفتى مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية بالديوان العام، والمُعلن عنهما في أكتوبر الماضي على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط والبوابة الالكترونية للحكومة المصرية، تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل كلتا الوظيفتين.

وأوضحت محافظ دمياط أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل تلك الوظائف ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة تختص بتدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والعمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي "مجتمع رقمي تفاعلي".

ونوهت المحافظ بأن المبادرة تتضمن أكثر من 30 تخصصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدة بمحاور هذه المبادرة التي تستهدف تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، والمضي قدمًا في التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وكذا اعتماد أساليب ونظم الإدارة والتقنيات الحديثة.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحملها تكلفة العملية التدريبية بالكامل، كما كشفت عن أهم الشروط والمزايا التي تتيحها المبادرة وهي:

- ألا يكون المُتقدم قد مضى على تاريخ تخرجه أكثر من 5 سنوات.

- مكافأة تحفيزية تصل إلى ألف جنيه شهريًا.

- شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبى بنجاح.

- شهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).