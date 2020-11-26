آخر أخبار التعليم.. إجراءات جديدة لمواجهة كورونا وإعلان تكلفة الامتحان

مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، ما يوحي بقدوم الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، تظل أخبار التعليم هي الأبرز والأكثر بحثا، حيث يحرص الطلاب وأولياء الأمور، على متابعة آخر أخبار التعليم، لمعرفة السيناريوهات المقرر تنفيذها في حال تصاعد الأزمة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات التي تم اتخاذها وتم التصريح بها، كالتالي:

التعليم تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"

أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني عن عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تم اتخاذها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، لتجنب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت تلك الإجراءات لتشمل ارتداء الكمامة الطبية إجباريا لجميع الطلاب الذين يتعدى سنهم 14 عاما، وقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين عند دخول المدرسة، تعقيم جميع المقاعد والفصول الدراسية مرتين يوميا قبل بدء اليوم الدراسي وعقب الانتهاء منه، توفير المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، تقليل أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد، ضمان التهوية الجيدة لجميع الفصول، استمرار تطبيق التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب.

التعليم تعلن تكلفة امتحانات الثانوية والدبلومات بسبب كورونا.. 800 مليون جنيه

أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني تكلفة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتي وصلت إلى 800 مليون جنيه، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاءت تلك التكلفة لتشمل ما الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتركيب بوابات التعقيم أمام اللجان وتطهيرها من الداخل وتعقيم دورات المياه والفصول، وتوفير أدوات التطهير من منظفات وغسول للأيدي ومناديل.

التعليم: لا يسمح للطلاب والمعلمين دخول الفصول في حال ارتفعت الحرارة عن 38 درجة

وجهت الوزارة عدد من التعليمات لمديري المدارس بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصًا على سلامة الطلاب، منها توعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ فى الفصول، وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، وعدم السماح لأي من الطلاب او المعلمين بدخول المدرسة في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة.