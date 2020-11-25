أخبار التعليم اليوم.. منح دراسية بأمريكا ومهلة 5 أيام لسداد المصروفات

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، يهتم كثير من الطلبة وأولياء الأمور بالأخبار المتعلقة بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلاب المدارس والجامعة من انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

منح لدراسة الماجستير في أمريكا بحد أقصى عامين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين، التي تنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ يكون التقديم لهذا البرنامج عن طريق ملء نموذج التقدم للبرنامج (A) والمتاح على الموقع الإلكتروني لإدارة البعثات، على أن يكون آخر موعد للتقدم 3 يناير 2021، وسيتمّ إجراء مقابلات شخصية للمرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.

باقي 5 أيام لسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الموعد الأخير لسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بكل من المدارس الخاصة والدولية يوم الاثنين المقبل الموافق 30 نوفمبر 2020.

علمًا بأنّه في حال لم يدفع ولي أمر الطالب المبلغ المستحق عليه من القسط الأول للمصروفات الدراسية في الموعد النهائي الذي أقرته الوزارة، سيتم إرسال إنذارًا لولي أمر الطالب مرتين وإعطائه مهلة إضافية حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.

التعليم العالي تجهز 15 مستشفى جامعي لمواجهة كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه يتم حاليًا تجهيز نحو 15 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، موضحًا أنّ نسبة إشغال الأسرّة بالرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية وصلت إلى 38%، و8% لأجهزة التنفس الصناعي.