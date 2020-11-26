"فودة" يوجه بتأمين طريق "النفق- شرم الشيخ" الجديد

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماع المتابعة الأسبوعي بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتخطيط والمتابعة، وعدد من مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، على سرعة تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مدينة طور سيناء، والتواصل مع الوزراء المعنيين لسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة باستكمال كافة الخدمات والمرافق للمشروعات التي جرى الانتهاء منها، وأيضاً تأمين طريق "النفق - شرم الشيخ" الجديد.

كما شدد المحافظ على سرعة تنفيذ القرية الداجنة بمدينة الطور، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، وتوفير كافة المستلزمات الانتاجية والغذائية بأسعار مناسبة، وتابع خلال الاجتماع، سير العمل بتطوير وتجهيز قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتواكب سعة العمل خلال الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.