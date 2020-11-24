عودة نشاط الغوص بمحميات جنوب سيناء خلال الرحلات البحرية بعد توقف عام

أكد أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قررت عودة نشاط الغوص الابتدائي باللنشات السياحية خلال الرحلات البحرية، بمواقع الأنشطة في المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر المقبل، وذلك بعد وقفه لمدة عام نتيجة لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شعبة السياحة والفنادق، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن وزيرة البيئة حددت 6 مواقع فقط لعودة ممارسة الغوص الابتدائي، وهم " نورث لاجون، و ثاوث لاجون، و التمبل، والكهرباء، و خريطة، والجزيرة البيضاء" وذلك بناءً على رؤية منطقة محميات جنوب سيناء.

وقال رئيس شعبة السياحة والفنادق، إن هذا القرار جاء حرصًا من وزارة البيئة على الموارد الطبيعية والمكانة السياحية للمناطق التي سيجري فتحها، إضافة إلى دعم العاملين بالأنشطة البحرية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه من المقرر ان تلتزم جميع مراكز الغوص واللنشات السياحية بهذا القرار وبما يستجد بشأنه من تعليمات، مع الالتزام بتطبيق الضوابط التطبيقية والتنظيمية والبيئية الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى تطبيق المعايير والإجراءات والضوابط الفنية للغوص والسلامة والجودة المحددة بمعرفة الجهات المختصة، وسيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لهذه الضوابط.