فيديو.. ختام فعاليات التدريب البحري المصري– الروسي "جسر الصداقة 3"

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع "يوتيوب" منذ قليل، فيديو لفعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة- 3"، الذي نفذ في نطاق المياه الإقليمية الروسية على مدار عدة أيام، بمشاركة عدد من القطع المصرية والروسية.

وتضمن التدريب، تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار، وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوي بالبحر، وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية، أثبتت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلا على تنفيذ تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة، وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين، عدد من الأنشطة المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد في إدارة التدريب والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح، من خلال مركز القيادة المشترك لكلا الجانبين.

واختتمت الفعاليات، بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لاستخلاص الدروس المستفادة وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التي أبرزها التدريب، كما تم تنظيم مؤتمرا صحفيا لقادة الوحدات من الجانبين المصري والروسي، استعرضا خلاله أهمية التدريب لما يمثله من إضافة قوية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم القتالية على مسارح العمليات البحرية العالمية.

يأتي التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة- 3"، استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقى مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.